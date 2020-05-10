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Siirt’te kısıtlama 4 saatliğine kalktı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar caddeleri doldurdu

İHA

Siirt'te korona virüs salgını dolasıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı. Saat 11.00 itibari ile dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Siirt’te kısıtlama 4 saatliğine kalktı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar caddeleri doldurdu

Siirt’te korona virüs salgını dolasıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı. Saat 11.00 itibari ile dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması bugün 4 saatliğine kaldırıldı. Sabah saatlerinde dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarıyla çıkmanın keyfini çıkardı.
47 günden sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sabri Basut (68) adlı vatandaş, dışarı çıkıp temiz hava almanın sevincini yaşadığını söyledi. Basut, "47 gündür evden çıkmadık. Yalnız bu 47 gün içerisinde haftada bir gün olmaz. En az haftada 2 gün dışarı çıkmamız lazım" dedi.
Bugün verilen izinle dışarı çıktığını belirten Hasan Erten adlı vatandaş da bazı ihtiyaçlarını gidermek ve hava almak için çıktığını söyledi. Erten, "Devletimizin salgın döneminde uyguladığı yasağı destekliyorum. Her zaman onların yanlarındayız. Biraz ihtiyaçlarım vardı onları alacağım" diye konuştu.
65 yaş ve üstü vatandaşlar için kısıtlama saat 15.00 itibari ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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