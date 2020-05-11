Siirt’te jandarmadan şehit annelerine sürpriz

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Gününü kutlayıp çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, şehit annelerini tek tek ziyaret ederek sürpriz bir an yaşattı. Ellerinde çiçekleri gören ve duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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