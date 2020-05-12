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Siirt’te 4 köy ve 1 mezrada karantina devam ediyor

İHA

Siirt'te 4 köy ve 1 mezrada başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Siirt’te 4 köy ve 1 mezrada karantina devam ediyor

Siirt’te 4 köy ve 1 mezrada başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.
Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Karaca ve Ormanlı köyü ile Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrası ve Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi sonucu karantina uygulamasının sürdüğü öğrenildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dört köy ve bir mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, tedbirlerin alındığı bölgede ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.

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