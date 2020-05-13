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Siirt’te ithal ürünlere ilgi azaldı, yerli üretimde satışlar arttı

İHA

Siirt'te korona virüs nedeniyle ithal ürünlere ilgi azalırken, yerli üretime yönelen vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

Siirt’te ithal ürünlere ilgi azaldı, yerli üretimde satışlar arttı

Siirt’te korona virüs nedeniyle ithal ürünlere ilgi azalırken, yerli üretime yönelen vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evde kal çağrıları devam ederken, ithal edilen battaniye ve kilimlere ilgi azalınca, vatandaşlar yerli üretim olan tiftikten yapılan battaniye ve kilime yönelerek ihtiyaçlarını internet üzerinden online sipariş vererek sağlıyor.
Yıllardan beri battaniye dokumacılığı yaptığını belirten Fereç İtil, ithal edilen battaniyelerin ilgi görmediği için yerli üretim satışlarında ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. İtil, "Dededen kalma kilim dokumacılığını devam ettiriyoruz. Çin’de ortaya çıkan korona virüs nedeniyle Çin mallarına talep azaldığı için bizim yerli üretim olan Siirt tiftik battaniyesine rağbet arttı. Şuan da satışlarımız yüzde 50 artmış durumda. Hem internet üzerindeki hem de buradaki satışlarımız yüzde 50 arttı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi olacak. Çin mallarını insanlar almadığı için yerli üretime destek veriyorlar ve ilgi göstermeye başladılar. İnternet aracılığıyla sipariş vermektedirler. Siparişler haftada üç gün kargoya veriyoruz ve Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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