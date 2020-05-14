Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp öldü

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken, 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış (21) yaşamını yitirdi.<br>Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK<br>2020-05-14 17:05:04<br>

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