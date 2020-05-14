Siirt'te maske takma zorunluluğu

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te İl Pandemi Kurulu'nca alınan kararla, alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.<br>Siirt İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kurul, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler aldı. Alınan kararla, vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunduğu alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takılması zorunla hale getirildi. Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.<br>Vali Ali Fuat Atik, kent genelinde durumun iyiye gittiğini belirterek, "Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu kapsamda aldığımız bir dizi önlemlerimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına, maske takılması ile sosyal mesafe kurallarına özen göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda ekiplerimiz, Siirt kent merkezinde bin adet maske dağıtımını gerçekleştirdi" dedi.<br>Kararın ardından Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından trafiğe kapalı olan Güres caddesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK<br>2020-05-14 18:31:09<br>

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