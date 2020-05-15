Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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