HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK<br>2020-05-15 07:35:23<br>

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