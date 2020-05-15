HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (2)

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>GÖZALTINA ALINDILAR<br>İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK<br>2020-05-15 07:56:53<br>

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