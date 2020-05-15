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Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

İHA

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.

Siirt'te HDP'li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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