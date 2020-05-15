Kurtalan Belediyesine kayyum atandı

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Siirt’in Kurtalan İlçe Belediyesine Kaymakam İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni gözaltına alınan HDP'li Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevden alındı. Akgül'ün yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı.

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