Baykan Belediyesine kayyum atandı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Baykan İlçe Belediyesine Kaymakam Mehmet Tunç kayyum olarak atandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile gözaltına alınan HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz görevden alındı. Sarsılmaz'ın yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç kayyum olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.