Siirt’te dikkatsiz sürücü mahsur kaldığı çaydan jandarma ve AFAT ekipleri tarafından kurtarıldı

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Siirt'te sürücüsünün yanlış yola girmesi sonucu açık kasa transit suya gömüldü, sürücü jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, SiirtKurtalan kara yolu Başur Parkı mevkisinde meydana geldi. H.Ç.’nin (50) kullandığı 49 F 0158 plakalı açık kasa transit Başur Parkı mevkisinde yanlış yola girmesi sonucu çaya girdi. Aracın çayda mahsur kaldığını gören vatandaşların haber verilmesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücü suda mahsur kalan araçtan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç olay yerine çağrılan vinç yardımı ile battığı yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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