Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´teki Botan Nehri'nde mahsur kalan 5 kaplumbağa, bir çiftçi tarafından kurtarıldı.<br>Botan Nehri kenarındaki ekili arazilerinin bakımını yapan çiftçi Masum Erden, kaplumbağaların suda mahsur kaldığını fark etti. Erden, sudan çıkmak için çaba harcayan 5 kaplumbağayı kurtardı. Masum Erden, "Arazilerimize ekim yapmak için geldiğimde 5 kaplumbağanın suda mahsur kaldığını gördüm. Su altında kalmamak için kaçıyorlardı ve aç olduklarını tahmin ettim. Kaplumbağaları mahsur kaldıkları yerden alıp, güvenli bir bölgeye getirerek beslenmelerini sağladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-05-19 12:19:06<br>
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