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TSO Başkanı Kuzu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

İHA

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, video konferans yöntemi ile korona virüs sürecinde üyelerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

TSO Başkanı Kuzu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, video konferans yöntemi ile korona virüs sürecinde üyelerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında düzenlenen TOBB Güneydoğu Anadolu bölge toplantısına katılan Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, ilin bankalar ile ilgili yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzu, korona virüs salgının yayılmasından sonra çalışmalarına ara vermediklerini Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak alınan tedbirler kapsamında hizmet binasının tamamını dezenfekte ettiklerini söyledi. Kuzu, "Çalışanlarımıza gerekli ekipman desteği sağlayarak salgın riskini minimum seviyeye indirdik. Bu süreçte faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi ve odamızca düzenlenen tüm belgeleri üyelerimiz odamıza gelmeden web sitemizden ücretsiz bir şekilde temin edebildi. Üyelerimizin korona virüse karşı bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli uyarı ve afişlerimizi astık" dedi.

"Kentteki ekonomik sıkıntıları Hisarcıklıoğlu'na ilettik"
Korona virüsle mücadele konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Kuzu, salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerin sorunları tespit edildikten sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardıklarını dile getirdi. Kuzu, "Sağ olsun başkanımız her zaman bizim ve üyelerimizin yanında oldu. Sıkıntıları aşma noktasında bize yardımcı oldu. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda da TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu’na üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları başlıklar halinde anlattık. Bununla ilgili ayrıntılı bir dosyayı zaten kendilerine geçtiğimiz günlerde iletmiştik. Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu’na ve ekibine Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar en aza indirilecektir” dedi.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini, ilk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduklarını ve bunların büyük bir kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye de devam ettiğini anlattı. Her gün yeni bir konu ve sıkıntının ortaya çıktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim" diye konuştu.
Normalleşme sürecini konuşmaya başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Biz, TOBB olarak ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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