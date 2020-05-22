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Siirt’te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

İHA

Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.

Siirt’te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kapatılan ve geçtiğimiz dönemlerde yılda 1 milyona yakın turistin ziyaret ettiği İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretleri türbe ve bahçesi sessizliğe büründü. Tarihi ve turistik mekan, salgının sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.
Korona virüs nedeniyle ilçenin tarihi mekanlarının boş kaldığını belirten Kemal Gültekin adlı vatandaş, mekanların, kısıtlamanın sona ermesiyle eski günlerine geri döneceğini söyledi. Gültekin, "Kısıtlamalardan dolayı mezarlıklara gidemiyoruz. Buradan duamızı yapacağız. Allah kabul etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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