Jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.

Şehit ve gazi yakınları ile sohbet eden jandarma ekipleri ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Çeşitli hediyeler takdim etti. Korona virüs salgını nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlanmasından etkilenen şehit aileleri, karşılarında jandarma ekiplerini görünce duygusal anlar yaşadı. Aileler, kendilerini unutmayan jandarma görevlilerine teşekkür etti.

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