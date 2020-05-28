Bayramda saldırı planını güvenlik güçlerinin dikkati önledi

'O günler çok özlendi'

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<br>SİİRT, (DHA)SİİRT'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik müşterek operasyonda Pervari kırsalında menfeze yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.<br>Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak kontrollü olarak yerinde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt SİİRT, (DHA)<br>2020-05-28 12:02:50<br>

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