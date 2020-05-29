Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 920 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.