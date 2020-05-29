Siirt’in Herokal kırsalında 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.