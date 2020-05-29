Siirt’in Herokal kırsalında 2 terörist öldürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.