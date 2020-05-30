Siirt'te, 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

<br>SİİRT, (DHA)SİİRT'te Herekol Dağı bölgesinde dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.<br>İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesindeki Herokal Dağı bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristlerin bulunduğu bölgede patlama anları yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt SİİRT,(DHA)<br>2020-05-30 11:36:15<br>
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