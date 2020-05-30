Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Siirt’in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.