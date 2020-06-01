Siirt'te balık avlamak için girdiği derede kayboldu

Siirt'in Baykan ilçesinde, balık avlamak için girdiği derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel (28), dengesini yitirerek düştüğü derede akıntıya kapıldı. Demirel'in dereye düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtardı. Demirel'i arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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