Siirt’te uçak seferleri başlıyor

Ülkede olduğu gibi Siirt’te de korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla uçuşlara ara verilen tarifeli uçak seferleri, 06 Haziran’dan itibaren İstanbulSiirt ve Siirtİstanbul seferleri şeklinde başlıyor.
Haftada üç gün PazartesiÇarşamba ve Cumartesi günleri uçuşların yapılacağı belirtildi. İstanbul uçak kalkış saati: 09:00 Siirt’e varış 11:15, Siirt’ten kalkış saati: 12:45 İstanbul’a varış saati: 14:55 olacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.