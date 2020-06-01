Siirt’te şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in kanı yerde kalmadı

Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 5 teröristin, 3 Mayıs'ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen ve gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan'ın da arasında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 3 Mayıs'ta Pervari ilçesine bağlı Doğanköy kırsalı Hık Tepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.