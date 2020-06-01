Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı

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<br>Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-01 23:01:46<br>

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