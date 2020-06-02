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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü

DHA

SİİRT, (DHA)SİİRT´te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Siirt´te geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan HÜDAPAR Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş, yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Siirt Devlet Hastanesi'nde oğlu ve eşiyle birlikte tedavi gören Işıktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Işıktaş´ın eşi ve oğlunun tedavileri sürerken, 2 kızının da ev karantinasında olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Siirt SİİRT,...

HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü

<br>SİİRT, (DHA)SİİRT´te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>Siirt´te geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan HÜDAPAR Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş, yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Siirt Devlet Hastanesi'nde oğlu ve eşiyle birlikte tedavi gören Işıktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.<br>Işıktaş´ın eşi ve oğlunun tedavileri sürerken, 2 kızının da ev karantinasında olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Siirt SİİRT, (DHA)<br>2020-06-02 00:16:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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