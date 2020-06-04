Siirt'te 2 köy, 1 bina karantinaya alındı

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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı 2 köy ve kent merkezinde bir bina korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eruh ilçesine bağlı 2 köy kent merkezinde bir bina korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi Çelik Apartmanı ile Eruh ilçesine bağlı Bağgöze ve Kemerli köylerine giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve kent merkezindeki bir binada 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

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