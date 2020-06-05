Siirt'te bir köy karantinaya alındı

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Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eruh ilçesine bağlı Çizmeli köyü korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

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