Siirt'te kaldırım işgali denetimi

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım işgali yapan esnaf ile seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezerek denetlendi. Ekipler, cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafı uyardı.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda görüntü kirliliği oluşturan, çevreyi kirleten, yol geçişlerini engelleyen, sağlığa aykırı yiyecek satma girişiminde bulunan seyyar satıcılarla yönelik denetimleri sıklaştırdı. Bazı seyyar satıcıların araçlarına el konularak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Zabıta denetimlerinin işgaller son buluncaya kadar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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