Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı

<br>Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ(Siirt),(DHA)SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Herekol Dağı bölgesinde, 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' adlı operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından teröristlere yardım ettiği tespit edilen M.D. gözaltına alındı.<br>Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., nöbetçi mahkemede tutuklandı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Pervari Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-09 11:22:43<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.