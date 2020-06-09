Siirt'te bin 310 gıda işletmesi denetlendi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yılın ilk 6 ayında bin 310 gıda işletmesinin denetlendiği açıklandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının bulaşma riski yüksek olan gıda işletmelerinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılının ilk 6 ayında bin 310 denetim yapıldı. Uyarıları dikkate almayan 12 fırın ve 10 kasaba idari para cezası uygulandı" denildi.
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