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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STSO Başkan Kuzu: "Nefes kredisine kamu bankaları da dahil edildi"

İHA

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, nefes kredisi projesine Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank'ın da dahil edildiğini belirtti.

STSO Başkan Kuzu: "Nefes kredisine kamu bankaları da dahil edildi"

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, nefes kredisi projesine Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’ın da dahil edildiğini belirtti.
Üyelerin nefes kredisi imkanından faydalanabilmeleri için gerekli tüm kaynakları açtıklarını belirten Başkan Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, 3 bankayla daha protokol imzaladıklarını söyledi. Başkanı Kuzu, "Bugün itibarıyla, protokol imzaladığımız kamu bankalarımızdan Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank da nefes kredisi projemize dahil olmuşlardır. Odamıza kayıtlı üyelerimizden, gerekli şartları sağlayan işletmelerimiz, kamu bankalarımızdan da kredi kullanabileceklerdir. Siirt TSO olarak üyelerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kamu bankaları tarafından da başlatılan nefes kredisinin üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Başkan Kuzu, üyelerin salgın sürecini en az zararla atlatmaları için ellerinden gelen katkıyı Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak sağladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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