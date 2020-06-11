Siirt'te motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

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<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te, motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarından yaptıkları takiple 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.<br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-11 15:39:56<br>

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