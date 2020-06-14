Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

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Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, SiirtEruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylelikle SiirtEruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

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