Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, SiirtEruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylelikle SiirtEruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.