Siirt'te aksiyon filmlerini aratmayan uygulama

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli 'Narko56' uygulaması gerçekleştirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kentin huzur ve asayişini sağlamak için gerçekleştirilen uygulamada 550 personel görev aldı. Drone destekli uygulamada 5 mahalledeki metruk bina, meydan ve sokaklarda arama yapıldı. Uygulamada, 756 kişinin kimliği sorgulanırken, 111 araç kontrol edildi. 4 şüphelinin yakalandığı uygulamada 6 bin 347 lira trafik cezası kesildi. Uygulamada 18 fişek toz esrar ve 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.

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