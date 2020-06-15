Siirt´te 517 polisle Narko-56 uygulaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te Narko-56 uygulaması kapsamında, 756 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.<br>Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narko-56 uygulaması kapsamında 517 personelle 5 mahallede uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda ekiplerce şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 756 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. 111 araç kontrol edildi. Aranan 4 kişi ise yakalandı. 6 bin 347 TL trafik cezası uygulanırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-15 11:11:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.