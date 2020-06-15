Siirt´te 517 polisle Narko-56 uygulaması

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te Narko-56 uygulaması kapsamında, 756 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.<br>Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narko-56 uygulaması kapsamında 517 personelle 5 mahallede uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda ekiplerce şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 756 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. 111 araç kontrol edildi. Aranan 4 kişi ise yakalandı. 6 bin 347 TL trafik cezası uygulanırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-15 11:11:14<br>
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