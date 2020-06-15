Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında bulunan Ciraf bölgesinde, jandarma özel harekat ekibi ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. Cumartesi günü hava destekli düzenlenen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin, Ciraf bölgesine helikopterle sevk edildikleri anlar yer aldı. Görüntülere ayrıca güvenlik güçlerinin Ciraf bölgesinde yaptığı arama faaliyetleri de yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-15 13:41:08<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.