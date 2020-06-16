Kurtalan'da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tüm okullar Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde dezenfekte edildi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS öncesinde, Kurtalan’da önlemler arttırılmaya başlandı. Kurtalan'daki tüm okullarda kaymakamlık ve belediye işbirliğinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Okulların perşembe gününe kadar dezenfekte edileceğini ve gerekli temizliğinin en az iki kere yapılacağını kaydeden Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, öğrencilerin ve velilerin içlerinin rahat etmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Polat, "Öğrenciler sınava tertemiz ortamda girecek. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuluyor. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek hiçbir olumsuzluk yaşanmayacaktır. Gençlerimizin içi rahat olsun. Sınava girecek gençlerin ve ailelerinin içinin rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sınava girecek çocuklarımız ve velilerinin heyecanını bizde yaşıyoruz. Gençlerimiz bu yıl sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve koruyucu maske kullanarak sınava girecekler. Uygun sınav ortamını oluşturmak için MEB ailesi olarak 10 gündür durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımız rahat olsun, sadece sınava konsantre olsunlar. Uygun bir sınav ortamı ve atmosferi için ne gerekiyorsa bizler yaptık. Allah hiç bir çocuğumuzun emeğini ziyan etmesin inşallah" dedi.

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