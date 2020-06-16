Siirt'te anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu

Siirt’te kent merkezinde meydana gelen kazada anne ve çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda Valilik binası yakınlarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada yolun karşısına geçmekte olan anne ve çocuğu son anda kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.