Siirt'te, 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde hakkında dolandırıcılıktan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.N., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, (JASAT) İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü istihbarı çalışmada, Tokat İlamat İnfaz Bürosu ile İstanbul ve Bursa Ağır Ceza Mahkemeleri'nce 5 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N., Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-17 13:43:49<br>
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