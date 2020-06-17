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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen canından oldu

İHA

Siirt'te yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen canından oldu

Siirt’te yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtKurtalan karayolunda meydana geldi. Cengiz Elma adlı öğretmen yolun karşı tarafına geçmek istedi. Elma, karşıya geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Elma, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elma, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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