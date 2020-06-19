<br>İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken polis ve MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Siirt <br>2020-06-19 14:55:13<br>
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