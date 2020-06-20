Siirt’te zehir tacirlerine darbe

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.