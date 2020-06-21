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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

İHA

Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu.

Siirt Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki bir grup doğasever, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolunda yürüyüş yaptı. Botan Çayı eteklerinde mola veren doğaseverler, aynı güzergahtan dönerek yürüyüşlerini tamamladı. Jandarma ekipleri, güzergah boyunca güvenlik önlemi aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürü Nevzat Amcalar, Asurlar tarafından yapıldığına inanılan tarihi Akabe Yolunun içinde bulunduğu alanın, milli park ilan edilmesiyle vatandaşlar tarafından daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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