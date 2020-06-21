Siirt'te yıldırımın çarptığı kadın hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Eruh ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği 45 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki H.T., ot topladığı sırada üzerine yıldırım düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede H.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T.'nin cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.