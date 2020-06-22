Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Aracın hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KurtalanBatman karayolu Çalıdüzü mevkiinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 31 N 3492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü K.S. ile araçta bulunan S.T., T.K.S., M.K.S. ve B.D.S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.