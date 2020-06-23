'PKK/KCK'ya yardım'dan aranan firari hükümlü yakalandı

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<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'te, hakkında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan S.C., jandarma operasyonuyla yakalandı. <br>Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan S.C., operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet YÜCEL DURAK<br>2020-06-23 13:31:21<br>

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