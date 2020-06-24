Siirt’te 124 personel için kura çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te 124 personel için kura çekildi

İHA

Siirt Belediyesi Anonim Şirketi tarafından istihdam edilecek 124 personel alımı için noter huzurunda kura çekildi.

Siirt’te 124 personel için kura çekildi

Siirt Belediyesi Anonim Şirketi tarafından istihdam edilecek 124 personel alımı için noter huzurunda kura çekildi.
Siirt Belediye bünyesinde 75 beden işçisi, 22 büro, 15 güvenlik, 3 su tesisatçısı, 2 su sayaç okuma, 1 ağır şase ustası, 1 hafif şase ustası, 1 iş makine yağcısı, 1 yakın koruma, 1 saha sorumlusu, 1 bahçıvan, 1 vidanjör operatörü alım için açılan ilana, 6 bin 979 başvuru yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gazeteciler haricinde vatandaşların alınmadığı Siirt Belediye Meclisi toplantı salonunda Siirt 1. Noteri huzurunda kura çekildi.
Kura ile alınacak personelin 5 katı olan 620 isim belirlendi. Her iş koluna göre ayrı ayrı kura işlemi yapıldı. Kurada ismi çıkan 620 personel daha sonra mülakata girecek. Bu isimler arasında 124 kişi tespit edilerek işe alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kütüphane istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Siirt'te kütüphane istatistikleri açıklandı
Uzmanından 'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından 'Yarım saatten fazla korona virüs haberi ...
'PKK/KCK'ya yardım'dan aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 'PKK/KCK'ya yardım'dan aranan firari hükümlü ...
Siirt’te PKK’ya yardım eden bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te PKK’ya yardım eden bir kişi yakalandı
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İlbaş'tan Vali Hacıbektaşoğlu’na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İlbaş'tan Vali ...
Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı
Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 ...
Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı
2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi
YEREL HABERLER 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi
Siirt TSO’dan üyelerine ek nefes kredisi
YEREL HABERLER Siirt TSO’dan üyelerine ek nefes kredisi
Siirt'te buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Siirt'te buğday verimi çiftçinin yüzünü güldürdü
Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Siirt'te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X