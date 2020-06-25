Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

<br>Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK´lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-25 15:12:03<br>
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